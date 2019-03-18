Учёные из Института Вейцмана доказали, что нет смысла отказываться от белого хлеба.

Среди людей есть распространённое мнение, что ржаной хлеб не так вреден для здоровья, как белый. Однако учёные задействовали 40 человек, благодаря которым пришли к выводу, что оба вида хлеба повышают уровень сахара в крови. По их мнению, всё дело в составе кишечного микробиома. Но не смотря на результаты, ржаной хлеб признали лекарством для кишечника.

В этот раз учёные провели исследования не только на людях, но и на мышах. Данные показали более низкий уровень серотонина в крови у людей, употребляющих цельнозерновой ржаной хлеб. Новые сведения могут помочь предотвратить диабет 2 типа и снизить риск развития рака толстой кишки.

Команда учёных из Университета Восточной Финляндии в Куопио проанализировали, как цельные зерна влияют на концентрацию различных метаболитов в крови – сначала у людей, а затем у мышей. В первой части исследования, на протяжении 4 недель участники ели от 6 до 10 кусочков пшеничного хлеба в день. В последующие 4 недели они заменили его на ржаной. Анализ крови показал положительное влияние второго хлеба на кишечник подопытных.

Не многим известно, что гормон серотонин, связан с регуляцией эмоций. Но кишечник может самостоятельно вырабатывать этот гормон, который выполняет функции регуляции моторики кишечника и расслабления мышц ЖКТ, а также их сокращения. Это позволяет пище проходить через неё.