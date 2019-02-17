Воду с изюмом врачи прозвали «целительницей печени»

Сегодня, 11:03 \\ Здоровье

Диетологи и ряд врачей рекомендуют этот отвар, причём пить его можно каждый день натощак.

Важно помнить, что во время употребления отвара из тёплой воды и изюма необходимо прекратить употреблять спиртные и газированные напитки. Только в таком случае токсины из печени удастся вывести в полной степени. Врачи даже прозвали это «целительницей печени», потому что отвар очень важен для очищения организма. Печень является самым крупным органом организма и выполняет ряд важных функций, в том числе производство белка, чтобы синтезировать, хранить и обрабатывать жиры, хранить углеводы, устранять сложные биохимические разложения. Напиток из воды с изюмом поможет человеку избавиться от боли в печени, развития цирроза. Приготовить такой напиток очень просто. Важно купить чёрный изюм, не до конца просушенный, чтобы он выдавал сок.

Далее насыпать 50-100 грамм в стакан и залить кипячённой водой. Количество жидкости должно быть в три раза больше, чем объём изюма в стакане. Изюм отваривать в течение 2 минут и необходимо настаиваться на протяжении 20 минут. Спустя 2 дня уже будет замечен эффект. Можно пить холодным, тёплым или горячим. Рекомендуется пить на протяжении недели. В то же время диетологи напоминают, что при употреблении народных рецептов важно проконсультироваться с лечащим врачом.

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Автор - Всеволод Ростиславович
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