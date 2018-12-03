Антидот паническим атакам: Врачи рассказали, как бороться с испугом

От чувства тревоги и паники можно избавиться с помощью психотерапевтических методов.

Врачи рассказали, что паническая атака может длиться 30 минут, при этом человек ощущает сильный страх, «мурашки по телу», ускоренный сердечный ритм, затруднения с дыханием и спутанное восприятие пространства.

Медики сообщили, как можно бороться с испугом. Самый главный антидот паническим атакам — противостояние это состоянию. Несмотря на отсутствие самоконтроля во время испуга, нужно попытаться переключиться на мышцы: сжать руки в кулак 15 раз. После – попробовать осознать, где вы находитесь и переключиться на окружающую среду.

Специалисты советуют нормализовать дыхание: совершать ровный вдох и выдох. Такие действия замедлять работу нервной системы. По возможности, покинуть это тревожное место. Главное — не стоять на месте и не концентрироваться на своем состоянии. Физическая активность и изучение природы вокруг улучшит самочувствие.

По словам психологов, изменение образа жизни помогают бороться с паникой. Любимые дела, хобби помогут решить внутренние конфликты, которые вырываются наружу в виде тревоги. При этом нужно исключить вредные привычки из «новой» жизни.

Консультация с хорошим психотерапевтом поможет разобраться в себе и найти причину испуга. Специалисты рекомендуют не стесняться обращаться за психологической помощью, ведь во время сеанса можно навсегда искоренить причину паники.