6 продуктов, которые стоит есть в определённое время, чтобы похудеть

Чтобы получить идеальное тело, мы обычно садимся на диету и избавляемся от некоторых пищевых продуктов, которые считаются вредными. Но что, если главное не то, что мы едим, а когда?

Чтобы перестать считать калории, нужно просто следовать некоторым правилам. Например, хорошо позавтракать и есть больше утром, чем днем, потому что таким образом у организма будет больше возможностей потратить это «топливо» на выработку энергии. Есть продукты, богатые углеводами необходимо до 16:00. Диетологами был составлен идеальный рацион, в который вошли 6 продуктов, которые необходимо есть в строго определённое время, чтобы похудеть.

Первым приёмом пищи за день становится завтрак. В промежуток между 7 и 10 утра необходимо есть каши. Овсянка идеально подходит для завтрака. Диетологи не устают повторять это. Многочисленные исследования подтверждают, что завтрак с высоким содержанием углеводов и клетчатки помогает долгое время сохранять чувство сытости, что помогает нам избегать переедания и обходиться без «импульсивных» закусок. Однако стоит учитывать, что это действует только с теми злаками, которые нужно готовить не менее 10 минут.

Перекусом после завтрака должны стать сухофрукты и орехи с 8 часов утра до 12 часов дня. Как ни странно, орехи, несмотря на высокое содержание калорий и большое количество жира, помогают предотвратить увеличение веса. Наше тело поглощает только часть жира, который они содержат. Однако для всех тех, кто заботится о своем весе, лучше всего есть орехи до обеда в качестве закуски или в качестве дополнения к завтраку. Они помогут получить много энергии и не переедать ночью, но в то же время у организма будет достаточно времени, чтобы сжечь калории.

Свежие фрукты необходимо принимать в пищу с 8 утра до 12 часов дня. Люди, которые едят много фруктов и овощей в течение дня, обычно имеют меньшую массу тела и имеют меньше шансов набрать вес. Вместо того, чтобы есть фрукты отдельно, лучше всего есть их во время основного приема пищи или в качестве закуски в сочетании с продуктами, богатыми белком, клетчаткой или жирами.

Овощи диетологи рекомендуют есть в течение всего дня. Зеленые овощи (перец, брокколи, сельдерей, спаржа, капуста, зелень): те, кто на диете, могут есть весь день, так как они содержат меньше фруктозы и меньше калорий. Предпочтительно есть картофель до полудня (из-за его высокой калорийности и высокого содержания крахмала) в приготовленном или запеченном виде, кроме того, не каждый день. Рекомендуется употреблять морковь и свеклу с высоким содержанием углеводов и сладостей до 17:00.

Сыры и кисломолочные продукты желательно употреблять в промежуток между 14 и 16 часами дня. Известно, что сыр и другие молочные продукты богаты белком, важным веществом для похудения. Они снижают аппетит и усиливают обмен веществ. Продукты с высоким содержанием белка, такие как йогурт, творог и сыр, помогают контролировать чувство голода, поэтому человек будет меньше есть ночью.

Мясо же необходимо есть сугубо ближе к вечеру, с 15 часов до 18. Каким бы полезным это ни было, из-за высокого содержания железа мясо является тяжелой пищей, поэтому желательно употреблять его до 18:00, сопровождая его небольшим количеством овощей для облегчения пищеварения. Переваривание мяса занимает от 2 до 5 часов, а это означает, что, съев нарезанную или даже вареную говядину перед сном, вы рискуете испытать чувство тяжести в желудке, отечность и расстройство желудочно-кишечного тракта.