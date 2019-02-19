Грудное вскармливание влияет на детское ожирение

Сегодня, 09:53 \\ Здоровье

ВОЗ настаивает на необходимости кормить грудью. Иначе у детей с ранних лет появятся признаки ожирения.

Согласно двум новым исследованиям, опубликованным экспертами Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здоровья (ВОЗ) наиболее склонные к ожирению дети не получали или рано лишались кормления материнским молоком.

Эксперты говорят, что грудное вскармливание влияет на детское ожирение. Чем дольше ребенок питался молоком матери, тем меньше вероятность его ожирения. По мнению специалистов, минимальный порог приема молока матери младенцем составляет 6 месяцев. Также эксперты пересмотрели свои взгляды и заявили, что ребенок может получать молоко вплоть до двухлетнего возраста.

Специалисты ВОЗ отмечают, что каждый пятый ребенок имеет лишний вес, а кормление грудью снижает риск его возникновения на 13%. По данным Минздрава более 300 000 детей из России страдают ожирением. Отсутствие материнского молока в рационе детей и последующее несбалансированное питание вызывает ожирение, которое в свою очередь приводит к проблемам сердечно-сосудистой системы.

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Автор - Олег Некрасов
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