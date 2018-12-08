Эксперты назвали 5 псевдодиетических продуктов

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Эксперты напоминают, что некоторые продукты из рациона худеющих людей являются псевдодиетическими. Они назвали ТОП-5 продуктов, которые не имеют отношения к диетическому питанию. В стоп-списке оказались: обезжиренные йогурты, хлебцы, сырки, сок в пакетах и мед.

 Многие товары, которые не вызывают спрос на рынке, пытаются продвигать с помощью маркетинговых уловок. К данным способам относятся яркие упаковки, выставление товара на витрине в самое видное место, а также распространение информации о некоторой полезности ингредиентов (в особенности данный трюк работает с диетическими продуктами), сообщает Planet Today.

Эксперты назвали 5 продуктов, которые являются псевдодиетическими. Возглавили антирейтинг обезжиренные йогурты. Дело в том, что недостаточная доля жиров восполняется добавлением сахара, сиропа или другого подсластителя. Это те компоненты, которые противопоказаны при похудении. Более того, специалисты-диетологи из США напоминают, что каждый человек должен включать в ежедневный рацион около 30 гр. жирных продуктов. Поэтому вреда в умеренном потреблении жиров нет.

Другим псевдодиетическим продуктом назвали хлебцы. Необходимо смотреть на их состав, так как настоящие качественные хлебцы должны быть цельнозерновыми с добавлением злаков. А тот продукт, в состав которого входит белая мука, сахар и маргарин, не является диетическим.

Сладкие сырки также оказались в антирейтинге. Количество творога в них сведено к минимуму. В основе масло и сахар. На 100 гр. Продукта приходится 400 ккал и 30 гр. углеводов.

Сок в пакетах противопоказан при соблюдении диеты. Содержание сахара в таком продукте варьируется от 37 до 60 гр.

Псевдодиетическим являет мед. Несмотря на натуральность продукта, в нем фиксируют наличие сахара. В одной столовой ложке меда эксперты выделяют 64 ккал и 17 гр. сахара.

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Автор - Мария Титова
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