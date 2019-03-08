Осторожно котята! Как лечить лишай у ребенка

Сегодня, 21:44 \\ Здоровье

Милые пушистики могут быть разносчиками опасной и очень заразной болезни.

Любовь детей к животным с приходом весны переходит на новую стадию. Прогулки становятся длиннее, а крохотные котята и щенки так и просятся в руки. Как только родители отвернуться малыш обязательно найдет, кого бы потискать. Осторожно! Не допускайте контакта ребенка с уличными животными. Они могут быть разносчиками грибковых инфекций и паразитов.

Под лишаем дерматологи понимают сразу пять заболеваний, но чаще всего у детей встречается микроспория. Это грибковое заболевание, поэтому вылечить его будет не просто, а риск инфицирования для окружающих очень велик. Болезнь поражает кожу, волосы и ногти. Она тоже разделяется на два вида, но от животного к человеку передается только зоонозная. Инкубационный период 3-7 дней. Этого достаточно чтобы заразить всю семью и знакомых.

Итак, как распознать и лечить лишай у ребенка.

Во-первых, следует обращать внимание на любую сыпь. Если вы заметили розовые круглые пятна с чешуйками в середине с приподнятым по окружности валиком, на котором есть пузырьки, срочно идите к врачу. Тоже самое надо сделать, если нечто подобное вы заметили в волосяном покрове головы. Как правило, на месте покраснения волосы будут обламываться, а на «пеньках» волоса появятся серые наросты. Срочно ведите ребенка к дерматологу.

Специалист поставит точный диагноз с помощью лампы Вуда и отправит анализы в лабораторию. В зависимости от типа лишая будет назначено лечение, которое в России осуществляется в стационаре. В исключительных случаях ребенка могут отправить лечиться домой, если очагов высыпания совсем мало и оно не распространилось на волосистую часть головы.

В любом случае все, к чему мог прикасаться ребенок придется продезинфицировать, во время лечения на дому круг контактов следует ограничить.

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Автор - Шура Аш
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