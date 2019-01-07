90% точных сердечных приступов: Компьютер победил врачей в диагностике болезней сердца

Сегодня, 20:29 \\ Здоровье

Нейросеть практически на 100% определила точность возникновения в ближайшие годы сердечных приступов у пациентов, что, как уверены медики, должно качественно изменить диагностику болезней.

Был проведен эксперимент, в ходе которого 950 человек прошли обследование на предмет проблем с сердцем. Компьютер зафиксировал их результаты и продолжал наблюдение в течение 6 лет. По прошествии данного промежутка времени было зафиксировано 24 сердечных приступа и 49 случаев смерти по любой причине. Авторы эксперимента указали, что искусственный интеллект LogitBoost провёл 90% точных прогнозов сердечных приступов.

Доктор Луис Эдуардо Хуарес, который является автором исследования, заявил: «Нейросеть действительно справляется со многими задачами в медицине гораздо лучше, чем человек, но это не должно пугать, это должно обнадёживать».

Кроме того, искусственный интеллект смог выявить 58 случаев наличия коронарной бляшки, сужения сосудов и кальцификации. Также компьютер зафиксировал 17 случаев изменений в кровотоке, которые могут привести к проблемам, и 10 подозрительных анализов, свидетельствующих о необходимости смены режима питания и ликвидации вредных привычек.

Сейчас, по словам медиков, можно говорить о том, что компьютер действительно победил врачей в диагностике болезней сердца, поскольку человек не способен определить с такой точностью, наступит ли в ближайшие 6 лет сердечный приступ. При этом нейросеть способна учиться сама у себя при совершении ошибки. В конечном итоге, эксперты уверены, что предварительный сбор данных и качественная диагностика позволят предотвратить множество смертей из-за болезней сердца.

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Автор - Альбина Холодная
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