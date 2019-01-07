Очки не будут нужны даже в старости – Медики поделились секретами сохранения зрения

Необходимо периодически проходить комплексные обследования, придерживать сбалансированного питания, давать отдых глазам и отказаться от курения.

Частые стрессы, работа за компьютером, постоянный контакт с гаджетами и возрастные изменения влияют на состояние глаз и соответственно зрение. Недавно медики поделились секретами его сохранения. Они уверяют, если соблюдать эти правила, то очки не будут нужны даже в старости.

В первую очередь необходимо периодически проходить комплексные обследования глаз. Такие заболевания, как глаукома, макулярная дегенерация, высокое кровяное давление и диабет, могут проявляться в задней части глаза и давать ранние предупреждающие признаки. А если болезнь обнаружить на ранних стадиях, то чаще всего её можно вылечить.

Если у членов семьи есть проблемы со зрением, то человек попадает в группу риска и ему необходимо периодически посещать окулиста, чтобы избежать развития глазных заболеваний.

Для сохранения зрения медики рекомендуют придерживаться сбалансированного питания. Оно обязательно должно включать листовые овощи и омега-3.

Также необходимо давать отдых глазам, особенно если деятельность связанна с работой на компьютере. Ещё очень важно носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от ультрафиолета и отказаться от курения. Эта пагубная привычка может вызвать повреждение глаз, ускорить образование катаракты, а также она негативно влияет на общее состояние здоровье.