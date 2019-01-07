Очки не будут нужны даже в старости – Медики поделились секретами сохранения зрения

Сегодня, 07:00 \\ Здоровье

Необходимо периодически проходить комплексные обследования, придерживать сбалансированного питания, давать отдых глазам и отказаться от курения.

Частые стрессы, работа за компьютером, постоянный контакт с гаджетами и возрастные изменения влияют на состояние глаз и соответственно зрение. Недавно медики поделились секретами его сохранения. Они уверяют, если соблюдать эти правила, то очки не будут нужны даже в старости.

В первую очередь необходимо периодически проходить комплексные обследования глаз. Такие заболевания, как глаукома, макулярная дегенерация, высокое кровяное давление и диабет, могут проявляться в задней части глаза и давать ранние предупреждающие признаки. А если болезнь обнаружить на ранних стадиях, то чаще всего её можно вылечить.

Если у членов семьи есть проблемы со зрением, то человек попадает в группу риска и ему необходимо периодически посещать окулиста, чтобы избежать развития глазных заболеваний.

Для сохранения зрения медики рекомендуют придерживаться сбалансированного питания. Оно обязательно должно включать листовые овощи и омега-3.

Также необходимо давать отдых глазам, особенно если деятельность связанна с работой на компьютере. Ещё очень важно носить солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза от ультрафиолета и отказаться от курения. Эта пагубная привычка может вызвать повреждение глаз, ускорить образование катаракты, а также она негативно влияет на общее состояние здоровье.

Поделиться новостью:
Автор - Катерина Рождественская
Главное за неделю

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

  Врач-диетолог Татьяна Селезнёва из Ярославля в эту пятницу поделилась идеей «базового...

Врачи сообщают о том, что снизить давление можно без лекарств

 Отечественные медики дают несколько простых, но эффективных советов по снижению давления...

Лягушки вымрут через 50 лет: Учёные назвали плачевные последствия глобального потепления

 Смертельная болезнь амфибий распространяется из-за высокой температуры окружающей среды.

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Врачи назвали причины задержки воды в организме и способы борьбы с отёками

Вода может накапливаться даже в лёгких, что провоцирует кашель и проблемы дыхания.

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

После провала с Galaxy Fold компания разрабатывает устройство, сгибающееся в трёх местах.

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на...

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с...

«Смерть» паролям Windows 10: Microsoft удалит все коды в течение недели

800 миллионов пользователей Windows 10 в скором времени останутся без паролей. Эксперты...

Колонизация отменяется. Ученые узнали почему Марс теряет воду

Они считают, что основную роль в процессе играет орбита Красной планеты.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ