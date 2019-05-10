Бегом к онкологу: Врачи назвали главные признаки рака

При наличии нежелательных образований на теле своевременное обращение в клинику спасёт жизнь, а вот в запущенных случаях смерти не избежать.

Врачи настоятельно рекомендуют людям приходить на консультацию при наличии малейших поводов для беспокойства, поскольку лучше всего обнаружить серьёзную болезнь на ранних стадиях. Медики назвали главные причины рака: кожные изменения, необъяснимое похудение, возникновение уплотнений на теле, нарушение мочеиспускания, кровь в стуле и кашель. Перечисленные симптомы – это звоночки, свидетельствующие о наличии проблем в организме. Бегом к онкологу следует нестись при появлении образований на теле. Речь идёт об опухоли, а злокачественная или доброкачественная она – покажет медицинское обследование. На первой и второй стадии рак неплохо поддаётся лечению. Главное – не упустить важный момент и не затягивать с походом к врачу.

Когда у человека стабильные рацион и расход энергии, а он по непонятным причинам начинает терять массу, это отличный повод посетить врача. Причиной необъяснимого похудения может стать рак желудка. Необходимо обращать внимание на изменение цвета кожи, образования язвочек, увеличения размера родинок. Перечисленные симптомы тоже могут говорить о развитии онкологии. Учащённое или затруднённое мочеиспускание с кровью, не исключено, свидетельствует об опухоли мочевого пузыря. В этом случае следует бежать к онкологу. Продолжительный кашель без заметного облегчения – ещё один хороший способ прийти к врачу, поскольку это один из симптомов рака органов дыхания.

Придерживаясь простых правил можно не только сохранить здоровье, но и спасти жизнь. Многие люди пренебрежительно относятся к посещениям больницы, а затем жестоко расплачиваются за собственную халатность. Они жалеют о потерянном времени, как правило, когда изменить ничего уже нельзя, поскольку на пороге их дома стоит смерть.