Эксперты разрешают пить не больше шести чашек кофейного напитка в день.

Больше 50% людей начинают свой день с чашки кофе и примерно половина из них продолжают употреблять его в виде латте, капучино или чисто чёрного напитка на протяжении всего дня. Учёные провели достаточное количество опытов, определив действительны плюсы и минусы употребления напитка. Также они назвали безопасную норму кофе и последствия её нарушения.

Учёных из Университета Южной Австралии провели исследование и обнаружили, что употребление свыше 6 кружен кофе в день вызывает не только болезни сердца, но и всего организма. Кофеин повышает этот рису до 22%. Каждый шестой житель Австралии страдает сердечно-сосудистыми недугами, которые являются основной причиной смерти. ВОЗ заявила, что смертность можно предотвратить.

Доктор Анг Чжоу и профессор Элина Хиппонен из Австралийского центра точного здоровья говорят, что избыток кофеина может вызывать высокое кровяное давление, предшествующее болезни сердца. Кофе – это самый распространенный стимулятором в мире. Он повышает энергию и помогает людям сосредоточиться, однако мало кто задаётся вопросом о положительном количество потребляемого напитка в день.

Большая доза кофеина вызывает раздражительность и тошноту, поскольку тело человека достигает своего предела в работе. Для поддержания здорового сердца и кровяного давления, люди должны ограничивать употребление кофе до шести чашек в день.