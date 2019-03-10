Форбс уже не тот: Пользователи в сети спорят о необходимости мыть ноги

Одни утверждают, что мыть ноги слишком часто нет смысла, ведь это приведёт к повреждению кожи. Другие уверены в необходимости водных процедур для всего тела. Даже такой очевидный для многих вопрос вызвал жаркий спор.

В журнале Форбс был опубликован материал, где речь идёт о необходимости мыть ноги. Интересно, что поводом для неё стал пост одного из пользователей в социальной сети, где он просто задал вопрос о том, нужно ли мыть ноги. Удивительно, но отвечающие разделились на два лагеря.

Одни утверждают, что отдельно проводить водные процедуры бессмысленно, поскольку в процессе принятия душа мыло с водой стекают по ногам, тем самым уже очищая их. Кроме того, была высказана позиция, согласно которой мыть ноги нужно, но не часто. Основной аргумент, который использовали сторонники данного мнения, сводился к повреждению кожи. По словам пользователей, слишком частое мытьё ног только навредит им.

Другие же уверены, что никакое очищение не происходит само собой, поэтому ноги, как и любая часть тела, заслуживают отдельного внимания. Пока пользователи в сети спорят о необходимости мыть ноги, сам автор материала отметил некоторые советы экспертов, говорящих о важности данной процедуры. Он отметил, что принимать душ важно, поскольку это удаление омертвевших клеток кожи, пота, грязи и всего, что может привести к неприятному запаху тела. По его словам, это тот самый аргумент, который способен разбить все остальные. На ногах также есть подобные элементы, которые следует устранять.

Кроме того, важно подбирать уход в соответствии с индивидуальным состоянием ног. Эксперт шутливо указал, если на ногах есть грязь или от них исходит неприятный запах, то следует побеспокоиться о гигиене. Если же кожа ног слишком сухая, стоит поменять средство ухода.