Как помочь диабетикам? Учёные разрабатывают лекарство на основе яда утконоса

Сегодня, 15:22 \\ Здоровье

Диабетом страдают 29 миллионов человек. Новое лекарство изменит ситуацию: яд содержит гормон, регулирующий уровень сахара в крови.

Австралийский исследователь выяснил, как помочь диабетикам и на основе чего можно сделать лекарства для нормализации работы поджелудочной железы. Это связано с тем, что он содержит гормон, который влияет на уровень инсулина.

Были детально изучены гены утконоса, благодаря чему выяснилось: яд утконоса содержит метаболический гормон, содержащийся в поджелудочной железе. Он естественным образом вырабатывается в организме заставляя орган вырабатывать инсулин.

На основе этого учёные делают вывод, что яд утконоса может быть использован для решения проблемы с уровнем сахара в крови.

Сейчас диабетом страдают около 29 миллионов человек, которым требуются постоянные уколы. Пока неясно, каким будет лекарство на основе яда утконоса, которое разрабатывают учёные, и насколько оно более эффективно, чем уже существующие. Дальнейшие исследования покажут.

Проблем заключается ещё в том, что многие отказываются от синтетических лекарств, поскольку они ведут к нежелательным, побочным эффектам. При том, что это вредно — организм хоть и вырабатывает инсулин, но этого количества недостаточно. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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