Как получить удовольствие от похудения? Учёные назвали очень вкусный и полезный для организма фрукт

Сегодня, 15:01 \\ Здоровье

Фейхоа содержит в себе липидные жиры, белок и железо. Фрукт также улучшает обмен веществ, пищеварение, кровообращение.

Учёные назвали очень вкусный для организма фрукт, доказав его пользу. Его полезные свойства удивительны: растение может как повысить иммунитет, так и помочь в снижении веса. Согласно имеющимся сведениям, пищевая ценность 100 г фейхоа составляет 0,71 г белка, 0,42 г общего липидного жира и 0,14 мг железа.

Если говорить о полезных свойствах подробнее, то улучшение иммунитета осуществляется за счёт большого количества витаминов и минералов. Противовоспалительные свойства фруктов нейтрализуют больные клетки, тем самым защищая организм.

Что касается лишних килограммов, то в фейхоа содержит диетическую клетчатку и питательные вещества, которые помогают нормализовать вес. Также полезный фрукт улучшает обмен веществ, пищеварение, кровообращение, снижает уровень холестерина.

Например, волокно может «вытолкнуть» холестерин, который застревает в артериях, тем самым предотвратив возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же присутствие витамина В помогает стимулировать кровоток, повышая уровень кислорода.

Есть множество способов приготовить блюдо с содержанием фейхоа. Одним из таких является грушевый смузи, куда стоит добавить 2-3 фейхоа, поштучно грушу, банан и горсть шпината. Также нужны 2 столовые ложки орехов кешью, 1/2 чайной ложки корицы и стакан воды. Ингредиенты нужно смешать, после чего добавить воду. Вкус у фейхоа приятный, поэтому от напитка можно получить удовольствие от похудения.  

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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