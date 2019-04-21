Питание для спортсменов! Диетолог рассказала, как поддержать мышцы в тонусе

Лучше всего спортсменам как профессионалам, так и любителям, подойдут бананы. Они отвечают за длительное насыщение, а также предотвращают разрушение мышц.

Для тех, кто любит спорт и много времени уделяет фигуре и укреплению мышц, важно следить за рационом. Питание для спортсменов не сильно отличается от обычной здоровой пищи, однако, на некоторые продукты следует обратить большее внимание.

Прежде всего, это касается мяса. Диетолог Екатерина Васильева уверена, данный продукт в своём составе содержит множество важных питательных веществ, которые должны попадать в организм. Кроме того, красное мясо укрепляет иммунитет и здоровье. Помимо него, следует также включить в рацион яйца. Это один из лучших источников белка. Лучше всего употреблять их на завтрак. Яйца оставляют чувство насыщения, а также помогают контролировать аппетит. Их роль в укреплении мышечной массы не может быть недооценена.

Очень важное место в рационе спортсменов занимают фрукты. Васильева считает, что именно бананы необходимо поставить на первое место. По её словам, большое количество клетчатки улучшает работу ЖКТ, насыщает организм. При этом бананы не содержат, как считает Васильева, много сахара. После тренировки, чтобы заполнить, так называемое, «углеводное окно», предпочитают съедать именно банан.

Диетолог рассказала, что поддержать мышцы в тонусе отлично помогут не только такие продукты, как свежие овощи и фрукты, но и тофу. Он обогащён белками – ведь именно они так важны для получения рельефной фигуры. Тофу поможет нарастить мышечную массу, а по количеству полезных веществ может даже составить неплохую конкуренцию мясу.