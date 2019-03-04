Народные средства помогут легко избавиться от головной боли

Сегодня, 08:30 \\ Здоровье

Головная боль, как симптом, может возникать при различных заболеваниях. Она причиняет значительный дискомфорт и болезненные ощущения. Некоторые считают, что именно народная медицина является наиболее безопасным и действенным способом в борьбе с недугом.

 

Профильные специалисты считают, что разного рода боль – знак о поражении разных органов. Поэтому, прежде чем устранить симптом, следует выяснить причину. Например, при шейном остеохондрозе нет смысла употреблять лекарство от головной боли.

При мигренях и гипертонии действенным средством является мята и душица, снимающие эмоциональное напряжение, и зверобой, который избавляет от боли в разных участках головы. Травы следует высушить, измельчить и смешать в одинаковых пропорциях. Одну столовую ложку полученной смеси залить стаканом кипятка, настоять 15 минут, после чего употреблять 3 раза в день по 50 миллилитров.

При лечении гипертонии хорошо помогают календула и спорыш, также способные укрепить сосуды, боярышник, пустырник и валериана. Хорошо справляется с симптомом корица. Ее можно заварить в пропорции 1 чайная ложка на стакан кипятка и пить как чай с сахаром или медом.

Марина Аплетаева, врач-диетолог, аллерголог-иммунолог высказала мнение о том, что народная медицина является всего лишь эффектом плацебо. Кроме того, некоторые из специй, используемые для приготовления лекарств могут вызывать побочные эффекты в форме головной боли. При этом, врач-невролог, Александр Комаров утверждает, что не стоит забывать, что в официальной медицине не редко используются вполне нетрадиционные элементы, как валериана, отвары мяты и крапивы, которые позволяют купировать боль. Комаров считает, что фитотерапия вполне применима при возникновении мигреней и болей в висках. В этом случае компрессы, массажи и аутотренинги намного эффективнее, чем медикаментозные средства. Но даже при эффективности средств народной медицины, не стоит забывать о важности обращения к специалисту.

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