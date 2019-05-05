Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от качества ухода медсестры

Сегодня, 08:50 \\ Здоровье

Эксперт из Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова рассказала, что 50% успешного выздоровления пациента зависит от качества работы медсестры.

 

Наталия Касимовская считает, что, несмотря на внушительную скорость развития высокотехнологичной медицинской помощи и телемедицины, роль медицинских сестер не теряет своей актуальности. Кандидат медицинский наук отмечает, что независимо от высокотехнологичности оборудования и сложности операции, которую провел хирург, половина успеха выздоровления пациента зависит от качества ухода медсестер.

Специалисты в области сестринского дела приобретают все большую значимость в системе здравоохранения. По отметкам Минздрава РФ, с развитием новой организационно-правовой модели специалиста со средним медицинским образованием, также расширяются и функции медицинский сестры.

С развитием реформ в системе здравоохранения возникают новые требования к специалистам при подготовке кадров. Медсестра сегодня должна обладать знаниями и навыками работы с передовыми технологиями, но при этом не терять функций высококвалифицированного ухода.

В связи с тенденцией по отказу подготовки бакалавров в России, Касимовская считает, что высшим учебным заведениям следует открыть в магистратуре направление «Управление сестринской деятельностью». По мнению эксперта, это поможет обеспечить отрасли здравоохранения организаторами сестринского дела, развить научные направления и подготовить научно-педагогические кадры.

Наталия Алексеевна так же затронула проблему дефицита медсестер. Молодежь неохотно идет в профессию. Молодые кадры ориентируются на возможность карьерного роста. Это важная проблема, решение которой не обойдется без помощи государства.

По данным Минздрава, по состоянию на 1 января 2019 года в России работает более 870 тыс. медсестер, в Москве - почти 64 тыс. Дефицит среднего медицинского персонала составляет более 133 тыс. человек. Средняя заработная плата в регионах почти в два раза меньше, чем в столице – около 38 тыс. и 75 тыс. соответственно.

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