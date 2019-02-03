Маркетинговая иллюзия: Популярные угольные пасты уничтожают зубы

Древесный уголь в составе повреждает эмаль. Отсутствие фтора в пасте подвергает десна ещё большей опасности.

Британские стоматологи доказали, что угольные пасты не способны отбелить зубы. Эти средства, которые позиционирует себя как природные защитники полости рта, могут даже навредить организму.

Исследователи говорят, что эти популярные «угольные тюбики» не что иное, как маркетинговая иллюзия. Создатели угольной пасты отсылаются к Древней Греции, жители которой использовали уголь, чтобы убрать неприятный запах изо рта. Однако в ХХІ веке нет необходимости обращаться к первобытной гигиене: ученые разработали множество вариантов чистящих средств для ухода.

По данным английских стоматологов, эти пасты не содержат фторид, который защищает зубы. Даже если это вещество добавят, древесный уголь деактивирует действие фтора. Отбеливающим свойством эти средства также не обладают.

Продолжение... Настойка из кардамона поможет убрать жир с живота Эфирные масла кардамона повышают метаболизм и помогают активно сжигать жир. Эксперты рекомендуют не использовать эти пасты людям с зубными пломбами: частицы угля уничтожают целостность эмали.

Исследователи советуют обратиться к специалистам, чтобы правильно подобрать чистящие средства для зубов.