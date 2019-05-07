Эфирные масла кардамона повышают метаболизм и помогают активно сжигать жир.

Индийская специя кардамон не только помогает насытить пищу хорошим ароматом, но и полна полезных для организма эфирных масел. Кардамон, также известный как элетария, широко используется в приготовлении карри, блюд из риса, холодных и горячих напитков и даже десертов. Однако, для получения максимальной пользы для здоровья лучше всего употреблять его в виде кардамоновой воды. Эта ароматическая специя содержит эфирные масла, которые могут помочь вам сбросить лишние килограммы путем сжигания жировых отложений.

Согласно книге «Целебные Продукты» лондонского издательства Dorling Kindersley, кардамон является эффективным пищеварительным стимулятором и мочегонным, а также повышает метаболизм. Настойка из кардамона поможет убрать жир с живота и окажет положительный эффект при несварении и вздутии желудка, поскольку обладает антиоксидантами и благотворно влияет на здоровье пищеварительной системы.

Употребление настойки кардамона рано утром на ежедневной основе - это хороший способ убедиться, что ваш метаболизм находится под контролем. Слабый метаболизм одна из главных причин набора веса; следовательно, предельно важно поддерживать его на необходимом уровне.

Для получения настойки кардамона необходимы 4-5 стручков кардамона и 1 стакан воды

Рецепт настойки:

Раздавите стручок кардамона и извлеките из него все семена;

Добавьте измельченные семена вместе с кожурой в воду и дайте им настояться в течении ночи. За это время эфирные масла полностью выделятся в воду;

Утром выпейте настойку, при желании процедив ее.

Для достижения здорового похудения важно также правильно питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями. Выпивая кардамоновую настойку, вы поможете организму в похудении.