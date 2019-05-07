Настойка из кардамона поможет убрать жир с живота

Сегодня, 18:27 \\ Здоровье

Эфирные масла кардамона повышают метаболизм и помогают активно сжигать жир.

Индийская специя кардамон не только помогает насытить пищу хорошим ароматом, но и полна полезных для организма эфирных масел. Кардамон, также известный как элетария, широко используется в приготовлении карри, блюд из риса, холодных и горячих напитков и даже десертов. Однако, для получения максимальной пользы для здоровья лучше всего употреблять его в виде кардамоновой воды. Эта ароматическая специя содержит эфирные масла, которые могут помочь вам сбросить лишние килограммы путем сжигания жировых отложений.

Согласно книге «Целебные Продукты» лондонского издательства Dorling Kindersley, кардамон является эффективным пищеварительным стимулятором и мочегонным, а также повышает метаболизм. Настойка из кардамона поможет убрать жир с живота и окажет положительный эффект при несварении и вздутии желудка, поскольку обладает антиоксидантами и благотворно влияет на здоровье пищеварительной системы.

Употребление настойки кардамона рано утром на ежедневной основе - это хороший способ убедиться, что ваш метаболизм находится под контролем. Слабый метаболизм одна из главных причин набора веса; следовательно, предельно важно поддерживать его на необходимом уровне.

Для получения настойки кардамона необходимы 4-5 стручков кардамона и 1 стакан воды

Рецепт настойки:

  • Раздавите стручок кардамона и извлеките из него все семена;
  • Добавьте измельченные семена вместе с кожурой в воду и дайте им настояться в течении ночи. За это время эфирные масла полностью выделятся в воду;
  • Утром выпейте настойку, при желании процедив ее.

Для достижения здорового похудения важно также правильно питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями. Выпивая кардамоновую настойку, вы поможете организму в похудении.

Поделиться новостью:
Автор - Олег Некрасов
Главное за неделю

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

  Врач-диетолог Татьяна Селезнёва из Ярославля в эту пятницу поделилась идеей «базового...

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Лягушки вымрут через 50 лет: Учёные назвали плачевные последствия глобального потепления

 Смертельная болезнь амфибий распространяется из-за высокой температуры окружающей среды.

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Чёрный или все-таки зелёный? Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться

Напиток помогает взбодрить организм человека, однако также обладает возбуждающим...

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

После провала с Galaxy Fold компания разрабатывает устройство, сгибающееся в трёх местах.

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на...

Пророчество Ванги о страшной болезни: Ясновидящая предсказала эпидемию вируса «мгновенной старости» к 2088 году

Молодые люди за пару секунд превратятся в дряхлых стариков, но учёным в итоге удастся...

Майя предвидели опасность Нибиру и ушли вглубь планеты: Учёные нашли подземный ход, оставленный древней цивилизацией

Древние люди могли обнаружить существование жизни внутри Земли. Они пошли на разведку....

Жир растает на глазах: Диета «ленивый кето» поможет подготовиться к пляжному сезону

 Больше жиров, умеренное количество белков и очень мало углеводов помогут привести фигуру...

Гнев опасен для жизни пожилых людей – Ученые

Эмоциональное состояние может влиять на здоровье, провоцируя рак, артрит и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ