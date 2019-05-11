Ложная беременность может быть признаком психических нарушений у женщин - ученые

Эксперты рассказали о причинах возникномения симптомов беременности у женщин. По их мнению, риску подвержены женщины, имевшие в прошлом неудачный опыт беременности, психические отклонения и даже женщины с низким социально-экономическим статусом.

Синдром ложной беременности – явление крайне редкое. Примерно у 6 женщин из 22 000 можно встретить данное отклонение. Специалисты считают, что главной причиной этому является психическое обострение. Оно может быть вызвано различными факторами: Неудачный опыт беременности, сексуальное подавление, долгая разлука с близким человеком, боязнь забеременеть. Также эксперты заявляют, что женщины с низким социально-экономическим статусом сильнее подвержены риску возникновения мнимой беременности.

Сам процесс ложной беременности проходит с абсолютно похожими симптомами, что и реальной. У женщины появляется рвота по утрам, начинается набор веса, увеличение груди и живота. Врачам не всегда удается убедить женщин, подверженным такому отклонению, что беременность отсутствует. Тем не менее, при появлении признаком беременности, следует обращаться к гинекологу. Опытный специалист сможет выявить настоящие причины и поможет избавиться от их проявления.