Ложная беременность может быть признаком психических нарушений у женщин - ученые

Сегодня, 06:35 \\ Здоровье

Эксперты рассказали о причинах возникномения симптомов беременности у женщин. По их мнению, риску подвержены женщины, имевшие в прошлом неудачный опыт беременности, психические отклонения и даже женщины с низким социально-экономическим статусом.

Синдром ложной беременности – явление крайне редкое. Примерно у 6 женщин из 22 000 можно встретить данное отклонение. Специалисты считают, что главной причиной этому является психическое обострение. Оно может быть вызвано различными факторами: Неудачный опыт беременности, сексуальное подавление, долгая разлука с близким человеком, боязнь забеременеть. Также эксперты заявляют, что женщины с низким социально-экономическим статусом сильнее подвержены риску возникновения мнимой беременности.

Сам процесс ложной беременности проходит с абсолютно похожими симптомами, что и реальной. У женщины появляется рвота по утрам, начинается набор веса, увеличение груди и живота. Врачам не всегда удается убедить женщин, подверженным такому отклонению, что беременность отсутствует. Тем не менее, при появлении признаком беременности, следует обращаться к гинекологу. Опытный специалист сможет выявить настоящие причины и поможет избавиться от их проявления.

Поделиться новостью:
Автор - Андрей Доброверов
Главное за неделю

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

  Врач-диетолог Татьяна Селезнёва из Ярославля в эту пятницу поделилась идеей «базового...

Врачи сообщают о том, что снизить давление можно без лекарств

 Отечественные медики дают несколько простых, но эффективных советов по снижению давления...

Лягушки вымрут через 50 лет: Учёные назвали плачевные последствия глобального потепления

 Смертельная болезнь амфибий распространяется из-за высокой температуры окружающей среды.

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

После провала с Galaxy Fold компания разрабатывает устройство, сгибающееся в трёх местах.

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на...

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с...

Жир растает на глазах: Диета «ленивый кето» поможет подготовиться к пляжному сезону

 Больше жиров, умеренное количество белков и очень мало углеводов помогут привести фигуру...

100 лет и выше: Медики рассказали о 7 шагах на пути к долголетию

Больше активности, меньше калорий — некоторые из 7 правил, которые помогут дожить до 100...

Колонизация отменяется. Ученые узнали почему Марс теряет воду

Они считают, что основную роль в процессе играет орбита Красной планеты.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ