100 лет и выше: Медики рассказали о 7 шагах на пути к долголетию

Больше активности, меньше калорий — некоторые из 7 правил, которые помогут дожить до 100 лет.

Американский медик Клайд Янси поделился советами, которые помогут добиться главной цели — прожить здоровую, долгую и счастливую жизнь.

1. Физическая активность. От болезни нужно «убегать», чтобы инфекция не успела охватить организм. По данным врача, «диванная» жизнь заберёт 14 лет здоровья.

2. Контроль уровня холестерина. Нужно регулярно сдавать кровь, чтобы узнать показатель этого вещества в крови (он должен быть не выше 5) и предотвратить образование бляшек в сосудах.

3. Правильное питание — основа на пути к долголетию. Медики рассказали, что нужно контролировать БЖУ, исключить вредную пищу из рациона и соблюдать водный баланс в течение дня.

4. Контроль артериального давления должен быть регулярным, а после 45 измерять его нужно каждый день.

5. Ожирение — стоп. Нельзя допускать появление избыточного веса: это может быть причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы и ранней смерти.

6. Сахар в крови требует частого контроля. Чрезмерное употребление сладкого может стать причиной диабета.

7. Бросайте курить немедленно. 25 % курильщиков умирают от рака легких. Никотин провоцирует раннее старение, разрушает зубы и является причиной болезней сосудов.

Специалисты надеются, что информация о 7 шагах к долголетию поможет изменить мировоззрение читателей, и поспособствует улучшению здоровья каждого.