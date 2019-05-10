Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

Сегодня, 17:26 \\ Здоровье

9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная недостаточность — главная причина преждевременной смерти.

Медики рассказали, что мозг способен фиксировать проблемы с сердцем, однако человек не всегда может распознать сигналы. Ощущение тревоги и паники являются первыми признаками аневризмы аорты, из-за которой скончался главный редактор радиостанции Сергей Доренко.

«Люди часто игнорирую симптомы заболевания сердца. Это неправильно, ведь проблемы с этим органом не могут исчезнуть бесследно. Распознать сердечную недостаточность очень сложно, однако обнаружить ранние признаки вполне реально. Прислушайся к сердцу: повышенная мнительность, необоснованная паника, тяжесть в грудной клетке могут говорить о расширении артериального сосуда», — рассказал сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. Он также отметил, что «услышав» эти симптомы, обязательно нужно обратиться к специалистам.

Эксперты советуют не забывать об обязательном медосмотре хотя бы раз в полгода. Дополнительно рекомендуют пройти диспансеризацию и сделать эхокардиографическую проверку.

Сердце — основа человеческого механизма, поэтому не стоит игнорировать симптомы заболевания.

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Автор - Ксения Вишневская
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