Ошибка миллионов: Эксперты рассказали о критическом вреде кофе на человеческий организм

Сегодня, 07:00 \\ Здоровье

Повышение уровня стресса, проблемы с бесплодием и многие другие факторы множество людей игнорирует и по сей день. Специалисты призывают прислушаться к их советам, которые помогут сохранить здоровье и долголетие.

Производители кофе настолько повлияли на мировой рынок рекламой своего продукта, что сейчас мало кто может представить своё утро без чашки горячего и бодрящего напитка. Однако, недавно эксперты рассказали о критическом вреде кофе на человеческий организм, чтобы сознательная часть граждан могла открыть глаза на столь пагубную привычку. Медицинские специалисты выяснили, что регулярное употребление этого напитка ухудшает способность сперматозоидов оплодотворять яйцеклетки, что может привести к бесплодию. Слишком частое питьё кофе является ошибкой миллионов людей со всех уголков планеты, так как пристрастие со временем переходит в настоящую зависимость. Эксперты напомнили, что употребление кофеина повышает раздражительность организма, влияет на накопление стресса и появление забывчивости и нервозности. Отдельным счастливчикам приходится сталкиваться с головной болью и перепадами настроения, что зачастую списывается на нехватку сна и усталость. Весомым аргументом против кофеина также является его способность ухудшать усвоение организмом минералов и витаминов, что способствует вымыванию кальция из зубов и костной ткани, а также прочим отклонениям в здоровье.

Кроме того, многие люди, стремительно набирающие вес, могут даже не догадываться о том, что кофе влияет на обмен веществ и делает похудение мало осуществимым. В то же время кофе, как утверждают учёные, блокирует особые участки организма, ответственные за выделение «гормона счастья» под названием серотонин, а результатом таких сдвигов обычно становится депрессия. Медики утверждают, что печень крайне трудно переваривает кофе, что повышает её износ, поэтому нужно серьёзно подумать над тем, чтобы уменьшить ежедневную дозу кофеина, попадающую в кровоток вместе с манящим напитком.

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Автор - Александр Соловьёв
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