В Воронеже за 90 дней выявили 192 ВИЧ-инфицированных

Сегодня, 14:20 \\ Здоровье

Следовательно, врачи ежедневно выявляли по 2 больных. Данный показатель на 14% меньше, чем в 2018 году.

Всего в регионе с 1987 года по 31 марта 2019 года выявили 6083 пациентов с диагнозом. Показатель пораженности количество лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения 163,8. Это в 4,2 раза ниже аналогичного показателя по России (на 31 декабря 2018 года он составил 686,2 на 100 тыс. населения).

По проблемам ВИЧ-инфекции можно обратиться в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД» проспект Патриотов, 29 б). Также можно позвонить по телефону доверия 270 47 87.

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Автор - Полина Малинина
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