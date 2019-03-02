Усталость, головная боль, тошнота: Медики назвали 10 скрытых симптомов онкологии

Также это могут быть резкая потеря веса, нарушения в работе ЖКТ, различные уплотнения на теле и потеря аппетита.

Сегодня от рака умирают тысячи людей в день. Эта ужасающая статистика может говорить о том, что люди невнимательно относятся к своему здоровью. Медики говорят, что если вовремя обнаружить онкологию, то человека можно спасти. Ведь известно, что 1 и 2 стадия вполне поддаются лечению.

Некоторые формы онкологии в агрессивной форме проявляют себя слишком поздно, когда сделать уже практически ничего нельзя, поэтому нужно внимательно прислушиваться к своему организму. Недавно медики назвали 10 скрытых симптомов онкологии, заметив которые человек немедленно должен обратиться к специалистам.

Первый признак это резкая потеря веса без видимых на то причин. Известно, что любая злокачественная опухоль истощает организм.

Кожные изменения могут быть ещё одним недобрым знаком. Любые покраснения, уплотнения, внезапно появившиеся или резко увеличившиеся родинки это сигнал, что нужно обратиться к специалистам.

Нарушение мочеиспускания, кровь в стуле, уплотнения в мошонке или груди также должны заставить задуматься и обратиться к врачу.

Если человек чувствует усталость, даже после полноценного сна, это тоже говорит о серьёзных проблемах. Постоянная головная боль может говорить о новообразовании в головном или спинном мозге.

Тошнота, потеря аппетита, першение в горле, резкое ухудшение слуха и зрения, нарушения стула. Все эти симптомы также могут говорить об онкологии. Медики напоминают, что своевременное обращение к ним может сохранить жизнь вам и вашим близким.