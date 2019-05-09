Приём гормона прогестерона позволил уменьшить шансы выкидыша у женщин

Сегодня, 05:00 \\ Здоровье

В исследовании принимали участие женщины с кровотечениями на ранних стадиях беременности.

Учёные из Бирмингемского университета провели исследование с участием 4000 беременных женщин с кровотечениями на ранних стадиях беременности. В ходе эксперимента женщины были разделены на 2 группы. Первая группа принимала гормон прогестерона, а вторая группа получала плацебо.

Исследование показало, что не всем женщинам с кровотечением помог прием гормона прогестерона, однако было зафиксировано существенное улучшение состояния здоровья у женщин, имевших до этого 3 или более выкидышей. Среди этих женщин наблюдалось 15% увеличение рождаемости живых младенцев, 98 из 137 женщин продолжали рожать, по сравнению с 85 из 148 в группе плацебо.

Гормон прогестерона необходим при беременности для стабилизации состояния слизистой оболочки матки в которой находится эмбрион и поддержания иммунной системы.

Выкидыш поражает одну из пяти женщин, а вагинальное кровотечение в ранние сроки беременности связано с повышенным риском его возникновения. По мнению Арри Кумарасами, руководителя исследования и консультанта гинеколога в Бирмингемской женской и детской больнице, это лечение может спасти жизни тысяч детей. Доктор отмечает, что средство не универсально и причин для выкидыша большое количество. Такое исследование предоставляет эффективный вариант лечения женщинам, перенесшим выкидыши ранее.

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Автор - Олег Некрасов
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