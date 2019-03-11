Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Сегодня, 08:12 \\ Здоровье

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с наступлением теплых дней даёт общие советы по сохранению здоровья в жаркую погоду.

 

Ведомство рекомендует ограничить длительные прогулки под палящим солнцем, снизить физические нагрузки, позаботиться о вентиляции в помещениях, а также стоит обратить особое внимание на потребление достаточного количества чистой воды. Не стоит и забывать про питание. В жаркий период стоит отказаться от жирной пищи, газировок и алкоголя. Исключить из рациона скоропортящиеся продукты. Также необходимо кушать больше сезонных фруктов и овощей.

Особое внимание нужно уделить одежде и головным уборам. В жаркие периоды необходимо одеваться максимально легко и по сезону. Лучше всего подойдёт светлая одежда из натуральной ткани.

Синоптики пообещали, что лето для нашей страны в этом году станет аномально жарким.

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