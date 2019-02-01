Бананы — исключить: Медики рассказали, кому противопоказан этот фрукт

Сегодня, 21:11 \\ Здоровье

Этот продукт может вызвать вздутие живота, а пациентам с сахарным диабетом бананы даже опасны.

Бананы — незаменимое лакомство многих. Однако эксперты пришли к выводу, что они употреблять эти фрукты нужно далеко не всем.

По словам специалистов, бананы поддерживают баланс минералов и витаминов в организме. Из-за большого содержания углеводов, они насыщают тело энергией. 200 г этого продукта в день достаточно, чтобы удовлетворить суточную норму калия.

Микроэлементы банана помогают понизить артериальное давление, улучшить активность сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Депрессию, стрессы и настроение в целом также можно «вылечить» фруктом.

Несмотря на все полезные свойства, медики рассказали, кому противопоказан этот продукт. Специалисты рекомендуют исключить бананы людям с плохой свёртываемостью крови. Пациентам с сахарным диабетом и ожирением употреблять бананы категорически запрещено. Диетологи отмечают, что людям с подозрением на инфаркт стоит отказаться от лакомства.

Эксперты говорят, что лучше всего проконсультироваться со специалистами, чтобы проверить свой организм и составить список продуктов, которые нужно исключить из рациона.

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Автор - Ксения Вишневская
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