Бананы — исключить: Медики рассказали, кому противопоказан этот фрукт

Этот продукт может вызвать вздутие живота, а пациентам с сахарным диабетом бананы даже опасны.

Бананы — незаменимое лакомство многих. Однако эксперты пришли к выводу, что они употреблять эти фрукты нужно далеко не всем.

По словам специалистов, бананы поддерживают баланс минералов и витаминов в организме. Из-за большого содержания углеводов, они насыщают тело энергией. 200 г этого продукта в день достаточно, чтобы удовлетворить суточную норму калия.

Микроэлементы банана помогают понизить артериальное давление, улучшить активность сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Депрессию, стрессы и настроение в целом также можно «вылечить» фруктом.

Несмотря на все полезные свойства, медики рассказали, кому противопоказан этот продукт. Специалисты рекомендуют исключить бананы людям с плохой свёртываемостью крови. Пациентам с сахарным диабетом и ожирением употреблять бананы категорически запрещено. Диетологи отмечают, что людям с подозрением на инфаркт стоит отказаться от лакомства.

Эксперты говорят, что лучше всего проконсультироваться со специалистами, чтобы проверить свой организм и составить список продуктов, которые нужно исключить из рациона.