Жир растает на глазах: Диета «ленивый кето» поможет подготовиться к пляжному сезону

Сегодня, 21:52 \\ Здоровье

Больше жиров, умеренное количество белков и очень мало углеводов помогут привести фигуру в порядок.

Каждая девушка мечтает иметь стройную фигуру. Сегодня существует огромное количество методов похудения и сушки тела, однако специалисты настоятельно рекомендуют использовать только те диеты, которые одобрены диетологами. Одна из таких — кето-диета.

Разработали эту технологию в ХХ веке: сначала методику использовали для лечения эпилепсии, однако заметили, что у пациентов уменьшается жировая прослойка и снижается вес.

Концепция диеты достаточно проста. Нужно употреблять большее количество жира, чем белка, а углеводы максимально уменьшить. Именно упор на жиры отличают эту методику от прочих низкоуглеводных программ похудения.

Суточный рацион должен состоять из 5 % углеводов, 75% жиров и 20% белков.

В список рекомендованных продуктов стоит внести: мясо домашней птицы, говядину, свинину, морепродукты, яйца, орехи, домашний творог, зеленый салат, редис, огурцы и яблоки.

На период диеты обязательно исключить крупы, кондитерские изделия, сахар, газированные напитки, бананы и виноград.

Соблюдать подобное питание стоит не более месяца. Эксперты отмечают, что через неделю уже будет заметен результат, жир растает на глазах. «Ленивый кето» не только поможет подготовиться к пляжному сезону, но и очистит организм от лишних шлаков.

Диетологи рекомендуют перед началом диеты проконсультироваться у специалиста, ведь подобное питание может подойти не каждому.

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Автор - Ксения Вишневская
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