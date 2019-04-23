Молоко, жвачка, сыр - добавка Е171 увеличивает риск появления рака на 40%

Сегодня, 09:22 \\ Здоровье

Роспотребнадзору стоит обратить внимание на эту проблему, так как большинство продуктов в России содержат опасную для жизни добавку – диоксид титана.

Франция объявила о том, что с 1 января 2020 года использование диоксида титана (Е171) в пищевой промышленности будет официально запрещено. Решение было принято из-за результатов 25 исследований, которые доказывают, что употребление в пищу добавки Е171 крайне негативно влияют на здоровье.

Одно из исследований на крысах показало, что при дозе, равной суточной норме потребляемой человеком в таблетках, драже и в пище усиление предракового состояния диагностировалось у 40% грызунов.

Ранее не было официальных доказательств вреда для жизни от Е171. Было известно только то, что данный компонент не растворяется в желудке и выводится «в чистом виде». Однако в 2017 году французские ученые доказали, что диоксид титана имеет свойство накапливаться в клетках кишечника, печени, мозга и легких.

Диоксид титана (Е171) добавляется для придания белоснежного цвета продуктам питания. Чаще всего этот компонент используется в производстве молока, йогурта, мороженого, сметаны, кефира, детского питания, жевательных резинок, шоколадных батончиков, пирожных, цветных драже, сыра, крабовых палочек и многих других продуктах ежедневного потребления.

Диоксид титана также используется в производстве солнцезащитных кремов, лакокрасочных материалов, для производства резиновых изделий, пластмасс, стекольных изделий, ламинированной бумаги. В общем, далеко не только в пищевой промышленности популярен данный химический компонент.

Стоит заметить, что несмотря на 25 исследований, доказывающих вред для человека от Е171, а также факт того, что в большинстве товаров ежедневного потребления содержится опасное вещество, в том числе и в детском питании, - до сих пор официально запрещена добавка Е171 только во Франции.

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Автор - Мария Миронова
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