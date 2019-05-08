Хочется – ешь! Диетолог рассказала, как побороть тягу к сладкому

Сегодня, 20:57 \\ Здоровье

Советы диетолога Альбины Комиссаровой могут помочь даже тем, кто не в силах отказать от чая с сахаром.

Вопрос о том, как побороть тягу к сладкому является самым распространённым среди желающих похудеть и Альбина Комиссарова рассказала, как добиться желаемого. По её словам, нет ничего сложного. «Хочется – ешь» – заверяет диетолог. Как бы парадоксально это ни звучало, но 5-10% от всего рациона, можно отвести на сладкое.

Однако, стоит употреблять лишь те продукты, которые действительно охота. Не стоит есть печенье, если хочется зефир. Также диетолог подчеркнула важность сбалансированного и разнообразного питания. Многие забывают о том, что фрукты – это тоже сладкое, причём они являются более здоровыми продуктами. Если употреблять достаточное количество клетчатки, которая замедляет всасывание фруктозы, то можно добиться эффекта похудения.

Диетолог рекомендует кушать исключительно долгие углеводы (крупы, хлеб, макароны), то есть 50% от всего рациона. Если человек не делает этого, то не получающий углеводы организм, возьмёт их в быстрой форме из сладкого. Немаловажен белок, который помогает сохранить чувство насыщения. Кроме того, человек должен избегать стрессов, а значит высыпаться, не нагружаться и ни в коем случае не голодать.

Врачи связывают сильную ежедневную тягу к сладкому с нарушением пищевого поведения в эмоциональном плане. В таком случае необходимо пить больше воды и гулять на свежем воздухе. В любом случае, чтобы не навредить своего организму, следует проконсультироваться с лечащим врачом.

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Автор - Юлия Брик
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