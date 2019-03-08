Жевательная резинка поможет похудеть – Диетологи

Жвачка не избавит от калорий, но поможет победить опасную тягу к перекусам.

Диетолог Кери Ганс предположил, что жевательная резинка может помочь людям, пытающимся сбросить вес. Во-первых, пластинка жвачки может стать психологическим сигналом о том, что прием пищи завершен. А во-вторых, она поможет побороть чувство голода, не прибегая к перекусу.

Так, недавнее исследование показало, что жвачка подавляет аппетит и тягу к сладкому. Группа добровольцев, которая жевала резинку, при следующем приеме пищи потребляла на 40 калорий меньше. Более того, участники эксперимента не ощущали чувства голода.

С другой стороны, ученые не нашли связи между жевательной резинкой и скоростью набора лишнего веса. Как отмечается, жевательная резинка поможет обмануть организм, который требует сладостей или закусок. Ведь именно несистемный прием пищи способствует набору лишнего веса.

Стоит отметить, что заменять пищу жевательной резинкой опасно для желудка, потому что процесс жевания активизирует выработку желудочного сока. Диетологи рекомендуют замещать перекус жвачкой в моменты, когда желание полакомиться приходит слишком часто. Таким образом, жевательная резинка поможет похудеть, уверены диетологи.