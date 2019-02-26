Эксперты назвали 5 самых эффективных упражнений против боли в спине и бёдрах

Для выполнения этих упражнений нужен только стул. Они займут около 10 минут.

Эксперты назвали упражнения, которые могли бы помочь людям с сидячим образом жизни. Они необходимы этой категории людей, поскольку боль в бёдрах и спине неизбежна: мышцы, получившие название илиопсоас, соединяют нижнюю часть позвоночника и таза с бёдрами и брюшной полостью.

Были названы 5 самых эффективных упражнений против боли в спине и бёдрах, которые помогут телу расслабиться. Для того, чтобы поправить здоровье, необходимо использовать только стул или кресло, на котором сидите. Данная процедура займёт не более 10 минут.

Во-первых, необходимо положить правую лодыжку на левое бедро, а затем обеими руками тянуть верхнее колено к себе и при выдохе повернуть в сторону. Такое упражнение следует повторить с каждым коленом по несколько раз, при этом ровно и спокойно дыша.

Во-вторых, стоит встать лицом к стулу, расставив ноги. Затем нужно согнуть ноги в коленях, а руки вытянуть и положить на спинку стула. Постояв несколько секунд, необходимо выпрямить ноги и не сгибать при этом позвоночник.

Далее можно попробовать встать за стул и держаться за него обеими руками, а затем, согнув правую ногу, притянуть к себе колено — расстояние между телом и коленом должно быть минимальным. Упражнения нужно делать попеременно на обе ноги.

В-четвёртых, сесть на край стула, при этом широко расставив ноги. Затем следует развернуть корпус боком и, вытянув одну ногу назад, опереться на неё. Вторая нога должна прочно стоять на полу. В таком положении нужно совершать несильные покачивания, разрабатывая внутреннюю часть бёдер.

И наконец сесть на стул, слегка наклонившись вперёд и прочно поставив ноги на пол. Правую лодыжку положить на левое бедро, пятку тянуть к корпусу, при этом не сгибая позвоночника.