На травах можно похудеть? Диетолог назвала 7 трав, которые сжигают калории

Сегодня, 19:12 \\ Здоровье

Травы могут не только лечить, по утверждениям некоторых экспертов, но и сжигать калории. Диетолог заявила, что очень помогают одуванчик и розмарин, препятствуя образованию жировых клеток и контролируя голод.

Диетолог Вероника Хованская считает, что на травах действительно можно похудеть. По её словам, есть 7 трав, которые активно сжигают калории. Однако специалист подчёркивает, что сидеть на травяной диете не стоит. Питаться следует полноценно, но не забывать про помощников.

Прежде всего, диетолог назвала одуванчик. По её словам, каждая часть данного растения съедобна и очень полезна для здоровья. Контроль веса можно обеспечить, заваривая чай на одуванчике. Кроме того, специалист утверждает, что цветок помогает нормализовать уровень сахара в крови.

Кроме того, важно обратить внимание на пажитник. Это растение помогает ускорять метаболизм и нормализует пищеварение. Также диетолог заявила, что такое малоизвестное широкому кругу лиц растение, как джимнема лесная помогает уменьшить тягу к сладкому. Зира тоже является полезной травой для контроля килограммов. В виде эфирных масел и пищевой добавки стимулирует снижение веса. Кроме того, она отлично сочетается с лаймом, что, по словам Вероники Хованской, помогает уменьшать мнимый аппетит.

Известные как специи розмарин и орегано также крайне полезны, отмечает диетолог. Последнее содержит вещество карвакрол, которое обладает антисептическим эффектом, а розмарин подавляет образование жировых клеток.

И последняя трава, на которую стоит обратить внимание, по мнению эксперта, это зелёный чай. Смесь активных веществ данного растения помогает нормализации веса. При этом специалист отметила, что не стоит злоупотреблять перечисленными травами и обязательно учитывать консультацию лечащего врача.

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Автор - Альбина Холодная
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