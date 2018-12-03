Злиться это нормально: Психологи рекомендуют родителям не сдерживать гнев детей

Сегодня, 15:49 \\ Здоровье

И научить их правильно переживать это чувство. Иначе в будущем можно столкнуть с повышенной тревожность, нервозность и энурезом.

Дети часто считают, что есть плохие и хорошие чувства. Гнев они относят к первой категории. Эти знания они, скорее всего, получили от родителей. Однако психологи считают, что злится это нормально и не бывает плохих эмоции, ведь каждый имеет право выразить недовольство, и дети не исключение.

Психологи рекомендуют родителям не сдерживать гнев детей, только нужно научить их злиться правильно. Сделать это можно собственным примером. Показать малышу как мама или папа переживают подобные эмоции. Также очень важно научить ребёнка говорить о своих чувствах и переживаниях.

Специалисты считают, что малыш должен прожить эти чувства, выплеснуть их и забыть. Однако родители зачастую мешают им в этом выражении. В дальнейшем это может сказаться на психологическом состоянии детей и на построении их отношений с окружающими.

Психологи рассказали, как не нужно реагировать на гнев детей. Осуждения в ключе: сам виноват, прекрати себя вести подобным образом, самая распространённая ошибка. Также это насмешки, ирония, обесценивание чувств, запрет на гнев и попытки отвлечь внимание на что-либо другое.

Всё это мешает малышу полностью прожить злость и даёт установку, что это плохое чувство. Он «терпит» и как следствие возникает повышенная тревожность и нервозность. Могут даже появиться энурез, логоневроз, которые будут затруднять жизнь. Поэтому задача родителей научить своих детей правильно проживать эмоции.

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Автор - Катерина Рождественская
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