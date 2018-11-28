После этого протезы: Врачи назвали три ошибки, которые испортят зубы навсегда

Странно, но даже очень сильное давление при чистке полости рта станет первым поводом пойти к стоматологу.

Вопрос здоровья человека очень важен в любом возрасте, но зачастую принято пренебрегать своим состоянием и даже «избытком» хорошего самочувствия. Это также касается и зубов, ведь они единственный способ человека получить дробленую пищу и не умереть с голода. Врачи назвали три ошибки, которые испортят зубы навсегда. При этом стоит помнить, что здоровье зубов очень важно. Для достижения наилучших результатов зубы следует чистить как минимум два раза в день. Это сохраняет их в чистоте, сохраняет десны здоровыми. Также появляется свежее дыхание и приятное ощущение. Не секрет, что зубы могут быть повреждены в результате образования на них налета, заболеваний десен или повреждения эмали, что приводит к образованию трещин, сколов. Вот некоторые из ошибок, которые люди совершают со своими зубами, даже не подозревая, что после этого будут протезы.

Открытие бутылок может привести к сколу зуба. Естественно, кто думает о последствиях, когда совершает малообдуманные поступки? Врачи настаивают, что очень важно использовать открывалки для бутылок или любые другие методы, но не зубы. Вторая ошибка: слишком сильная чистка полости рта зубной щёткой. Это может привести к росту бактерий, поражающих десны, которые приводят к разрушению зубов. Жёсткая чистка, а также жёсткие зубные щетки также подвергают зубы окрашиванию и эрозии эмали. И третья ошибка - использование зубочистки для удаления пищи, застрявшей между зубами. Зубочистка может сломаться и повредить десну, вызывая различные заболевания. Итогом такого эксперимента может стать даже повреждение зуба и его выпадение в будущем.