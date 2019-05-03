«Лучше обойтись без горяченького»: Врач рассказал о преувеличенной пользе супа

Диетологи в один голос утверждают, что суп должен быть в рационе у каждого. Но врачи уверены, что это влечёт появление изжоги, а также чревато вредным эффектом переедания.

Многие не представляют своего рациона без тарелки горячего овощного супа. Однако, по словам медиков, пользы в этом может быть гораздо меньше, чем вреда. Заведующий отделением гастроэнтерологии Житомирской областной клинической больницы Владимир Корендович рассказал о преувеличенной пользе супа.

Он отметил, что еда в желудке не переваривается вся сразу и мгновенно. Это постепенный процесс, происходящий в несколько этапов. Когда человек ест суп, он нарушается, по словам Корендовича, поскольку блюдо сразу же «стекает» на низ желудка и создает эффект переедания. Чем больше порция супа, тем сильнее будет ощущаться этот эффект.

Помимо этого, употребление горячего супа может обернуться изжогой. Как объяснил медик, после попадания пищи из пищевода в желудок происходит как бы закрытие желудка. Однако эта особенность присутствует далеко не у всех, поэтому содержимое желудка может возвращаться обратно. Неприятное чувство жжения возникает именно из-за этого. Поскольку изжога - это ожог, то органы пищеварения могут серьёзно пострадать. Так что врач не советует съедать большую порцию первого блюда, а ещё лучше перейти на супы-пюре.

Ещё одним важным моментом является привычка запивать еду большим объёмом жидкости. Это тоже способно вызвать изжогу. Плюс, вода смывает еду, помогая создать эффект переедания. Однако совсем всухомятку есть нельзя. Оптимальное решение 100-150 мл воды после приёма пищи.

Именно поэтому Владимир Корендович уверен: «Лучше обойтись без горяченького, если это возможно». Или хотя бы не делать из супа культ и не употреблять его постоянно, перегружая желудок.