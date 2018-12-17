Яблоки, оливки, шпинат: Новая пятидневная диета имитирует голодание

При ее помощи можно снизить вес, давление и вывести токсины из организма. После прохождения курса можно возвращаться к обычному рациону питания.

FMD – новая модная американская диета, заключающаяся в имитации голодания. Для нашего организма голодовка клинически важна для поддержания красоты и здоровья, а также замедления старения. Диеты, основанные на голодании лечебные, а значит и длиться должны недолго. В период голодовки организм испытывает стресс и начинает клеточную чистку, укоряя обмен веществ и улучшая иммунитет

Fast Mimicking Diet (FMD) расшифровывается как быстрая имитирующая диета, разработанная калифорнийскими диетологами. Основная идея диеты в сокращении калорийности питания и содержащегося в пище белка, что приведет к снижению инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1) до необходимого организму уровня. Продукты диеты способствуют детоксу (очищению) организма и снижают воспалительные процессы. Отмечается снижение висцерального жира (жир, скопленный на внутренних органах) даже после прохождения диеты.

Рацион питания во время первого дня диеты:

Завтрак: 70 г авокадо (по вкусу соль, перец);

Обед: ½ стакана шпината, ½ зеленого яблока, ¼ стакана тыквенных семян, 1 ст. л. укропа, 1 ч. л. оливкового масла;

Полдник: 7 черных оливок;

Ужин: ½ стакана шпината, ½ зеленого яблока, 10 очищенных орехов миндаля, 100 г вареной чечевицы, ½ ч. л. оливкового масла, ½ авокадо.

Рацион на последующие четыре дня:

Завтрак: 70 г авокадо (по вкусу соль, перец);

Обед: ½ стакана шпината, 10 очищенных орехов миндаля, ½ стакана отварного ячменя, ½ ч. л. оливкового масла и 1 ч. л. орехового масла;

Ужин: ½ стакана брокколи, ½ зеленого яблока, 100 г вареной чечевицы, 1 ч. л. орехового масла.

Специалисты отмечают, что диета не рекомендована беременным, диабетикам, людям с заболеванием почек, печени, сердечно-сосудистой системы и спортсменам, занимающимся высокой физической активностью. Не желательно применение диеты в летний период.

Для людей нормального телосложения достаточно прохождения курса FMD два раза в год. Людям с лишним весом и риском диабета рекомендуют прибегать к диете раз в месяц.