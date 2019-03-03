Длительные боли в желудке могут свидетельствовать о развитии опухоли, уверены онкологи.

Современная медицина выделяет ряд симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии злокачественных опухолей. В частности, при частых и болезненных походах в туалет необходимо проверить свой кишечник. Новые исследования показали, что заболевание может проявлять себя и в других органах.

Так, учёные нашли связь между болью в желудке и развитием рака кишечника. Речь идет о продолжительных болевых ощущениях, которые усиливаются со временем. Часто люди игнорируют подобные симптомы, ссылаясь на пищевые отравления, но эксперты рекомендуют не пренебрегать врачебным обследованием.

Напомним, журналист BBC Джереми Боуэн сообщил, что его заставила обратиться в больницу боль в спине и ногах. Подробное обследование выявило опухоль в кишечнике 59-летнего репортера. Врачи утверждают, что подобные симптомы являются частным случаем, так как распространение боли зависит от строения нервной системы.