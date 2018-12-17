5 кило за неделю: Яичная диета и никакой голодовки

Похудеть, а заодно снизить риск развития диабета очень просто. Помогут яйца и грейпфрут.

Тысячи модных диет предлагают чудесное избавление от ненавистного жира. Моноцветная, фруктово-овощная, гречневая, белковая… На практике оказывается, что все они или слишком сложны, или неэффективны. Диетологи рассказали, как сбросить 5 кило всего за неделю, а также избавиться от тяги к сладкому. Никакой голодовки не потребуется – поможет яичная диета.

1 яйцо содержит примерно 70 ккал. Для белкового продукта - это очень низкий показатель, однако следить за количеством все же придется из-за риска увеличения количества холестерина.

Рацион предлагается достаточно разнообразный. Допускается добавление овощей и нежирных сортов мяса. Жирные блюда придется исключить полностью, а вот грейпфруты нужно будет есть каждый день. Соблюдать диету можно всего семь дней без ущербы для здоровья.

Для завтрака нужно отварить два яйца или приготовить омлет без добавления жира. Закончить прием пищи следует грейпфрутом.

В обед можно есть овощи и фрукты, но не более 300 г за раз. На закуску - грейпфрут.

Ужинать можно яйцами или заменить их 200 г отварной говядины или курицы. Вместо грейпфрута сойдет зеленый чай без сахара. В случае, если в течение дня вы чувствуете голод, можно съесть морковь или огурцы.

Диета не рекомендуется беременным, аллергикам и людям, имеющим проблемы с работой почек.