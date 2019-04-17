Эксперты выделили несколько важных правил для обретения счастья и здоровья

Сегодня, 05:55 \\ Здоровье

Специалистами из Америки были озвучены семь главных правил, которые позволяют человеку получить счастье и здоровье, а также способность каждого человека улучшить качество своей жизни.

 

Эксперты рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе, не менее двадцати минут в день, так как прогулки по набережным и паркам оказывают благотворное влияют на нервную систему.

Находясь в постоянном стрессе, у человека нарушается сон и появляется депрессия, что ведёт к появлению проблем с сердечно-сосудистой системой. А при регулярных бессонницах, в организме у человека в большом количестве начинает вырабатываться гормон кортизол. Он резко повышает риск развития воспалительных процессов, провоцирует физическую и умственную утомляемость.

Научно доказано, что сон взрослого человека должен составлять 7-9 часов. Медитация и йога позволяет повысить гармонию на полгода вперёд. Добиться этого можно благодаря регулярным занятиям. Кроме этого, важно быть в хороших отношениях с окружающими, так как это избавляет от чувства одиночества и депрессии.

Не стоит забывать и про физическую активность. Известно, что силовые и аэробные нагрузки благоприятно влияют на настроение, укрепляют мышечный корсет, иммунитет и приводят в норму давление.

Также учёные советуют обращать внимание на питание, потреблять больше сезонных овощей и фруктов. Кушать больше полезных жиров, содержащихся в бобовых и не забывать есть мясо и морепродукты. Ограничить потребление транс-жиров, сахара и мучного.

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