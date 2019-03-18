Нет ничего безопаснее прокладок! Гинеколог развеяла мифы о пользе менструальных чаш

Использование менструальных чаш и тампонов может привести к смертельному исходу.

Чаще всего можно услышать о вреде прокладок, однако гинеколог Ольга Белоконь доказала обратное. Она не только назвала прокладки самым безопасным средством гигиены для женщин, но и развеяла мифы о пользе менструальных чаш, которые крайне популярны в 2019 году.

Проводя первое исследование в области сравнения 11 видов тампонов и 4 видов чаш, сми эксперты были в шоке. Оказывается, первые значительно снижали рост и размножение золотистого стафилококка, чего нельзя сказать о менструальных чашах. Всё дело в наличии дополнительного воздуха, который попадает в ёмкость чаши в процессе введения.

Немаловажным является и стерилизация, поскольку на поверхности средства образуется биоплёнка, которую крайне сложно смыть. При этом недостаточно обработать чашу тёплой водой с мылом, по словам экспертов её нужно стерилизовать не менее 15 минут в кипящей воде. Также не стоит верить рассказам пользователей, которые чуть ли не на ходу проводят смену чаши. Гигиена и мытьё рук перед установкой или удалением данного средства является залогом здоровья.

По статистике, каждая 100 тысячная женщина умирает из-за синдрома токсического шока, который вызывает использование тампонов и менструальных чаш. По словам Белоконь, нет ничего безопаснее прокладок.