Эксперты назвали 5 методов похудения 5 способов похудения, которые не работают

Некоторые методы не только неэффективны, но и вредят здоровью.

Специалисты проанализировали наиболее распространенные методы похудения и пришли к выводу, что большинство из них являются мифами. В статье приведено 5 самых популярных способов похудения, которые не работают.

Ежедневные кардиотренировки. Многие предполагают, что занимаясь бегом каждый день, можно снизить вес. Эксперты уверяют, что результата от ежедневных, часовых тренировок не стоит ждать. Причиной этому является замедление обмена веществ, что приведет к продеванию процесса похудения.

Модная на сегодняшний день Gluten Free диета. Врачи не советуют отказываться от хлеба, если нет такой необходимости. Отказ от глютена не влияет на похудение – это миф. От него необходимо отказываться только людям, страдающим непереносимостью глютеносодержащих продуктов.

Силовые тренировки. Такой вид фитнеса поможет укрепить и проработать мышцы, но не похудеть. Более того, усиленные силовые тренировки запустят процесс «наращения» мышц и только усилит аппетит.

Отказ от употребления жиров. Специалисты предостерегают любителей исключать важные компоненты, в частности жиров, из рациона. Сообщается, что это может привести к гормональному дисбалансу и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Организму необходимы жиры, и для похудения в том числе.

«Плоский живот» или усиленная проработка пресса. Последний популярный миф о похудении – качать пресс «до помутнения». Женщины любят заняться прокачиванием живота с целью избавиться от жировых отложений. Однако эксперты утверждают, что большое количество повторений упражнения на пресс может негативно сказаться на гормональном фоне и менструальном цикле женщины. Опытные фитнес-инструктора советуют ограничиться тремя подходами, не более 20 повторений.