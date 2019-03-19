Мини-поликлиники на колёсах оснастят по-новому

Минздравом РФ 4 мая был утвержден новый стандарт по оборудованию и оснащению медицинской мобильной бригады, благодаря чему у мини-поликлиник на колёсах будет всё необходимое и нужное для диспансеризации. Согласно новому стандарту, мобильные бригады укомплектуют самым современным оборудованием, отвечающим международным стандартам. Благодаря этому можно сделать ЭКГ, маммографию и онкоскрининг, а также и другие сложные исследования.

На территории России функционирует уже более 3,8 тысяч мобильных бригад, совершающих регулярные поездки в населённые пункты и по ранее утверждённому графику.

Мобильные бригады оказывают первичную медико-санитарную помощь и успешно развивается на протяжении нескольких лет. Эта деятельность помогает обеспечивать доступность профилактических обследований и осмотров для жителей отдалённых деревень и сёл.

Сообщается, что в арсенале бригад будут не только автомобили и снегоходы, но и железнодорожный транспорт, воздушный транспорт в виде самолётов и вертолётов, а также водный катер.