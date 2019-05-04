Медики: высокие дозы витамина D снижают смертность от рака желудка

Сегодня, 16:08 \\ Здоровье

В исследовании приняли участие 139 пациентов. Они принимали витамин D в течение 22,9 месяцев.

Медики рассказали о пользе добавок витамина D в рандомизированном исследовании SUNSHINE. Предметом исследования стали изменения в организме из-за витамина. Результаты показали: было замечено снижение смертности от рака желудка при высокой дозе.

Медики провели опыт, суть которого заключалась в том, что 139 пациентов были распределены случайным образом. У этих людей были тяжелые и лёгкие степени рака. Испытание длилось 22,9 месяца. Оказалось, что более высокие дозы принесли результаты, они снижают смертность, а стандартные никак не влияют на здоровье пациентов.

Витамин D добавляли к стандартной химиотерапии для пациентов с ранее не леченным раком. Интересен тот факт, что он воздействовал на людей, у которых заболевание длилось меньше 5 лет. Сейчас перед врачами стоит вопрос, как данное исследование можно использовать для предотвращения раковых заболеваний, а не только для замедления данного процесса.

В основном в исследовании принимали участие мужчины, поскольку у них заболевание встречается в 1,3 раза чаще. Средний возраст пациентов равен 60 годам. Рак желудка является одним из наиболее распространённых. На его развитие влияют потребление маринадов, копченостей, вяленых продуктов, заражение бактерией Helicobacter pylori и курение.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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