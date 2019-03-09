Медики назвали повседневные привычки, которые делают кривым позвоночник

Среди этих привычек: курение, злоупотребление кофе и сидячий образ жизни. Проблемы могут начаться сразу после 30 лет.

Губительные для человеческого здоровья повседневные привычки назвали медики. Оказалось, что к их числу можно отнести злоупотребление кофе, курение и сидячий образ жизни — те факторы, которые делают позвоночник кривым.

Если говорить о курении, то оно опасно, поскольку сказывается на циркуляции крови и лимфатической жидкости в организме. Повышается сутулость и, как следствие, уровень нагрузки на внутренние органы. С каждым годом состояние может ухудшаться. Для того, чтобы предотвратить негативные последствия, необходимо уже после 30 лет делать упражнения для вытягивания позвоночного столба.

Что касается популярного напитка, то кофеин выводит кальций из костей. В связи с этим необходимо увеличить в рационе количество таких продуктов как молоко, кефир, творог.

Также стоит помнить, что сидячий образ жизни грозит нарушением кровообращения и повышением риска травм. Если человек долгое время работает за компьютером или проводит его со смартфоном в руках, то значительно давление оказывается на шейные отделы.

Позвоночник является основой всего организма, поэтому относиться к нему нужно внимательно. Среди наиболее частых болезней позвоночника грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, сколиоз, а также различные опухоли. Главным симптомом является боль в спине.