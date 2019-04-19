Ученые назвали основную причину раннего старения

Сегодня, 09:08 \\ Здоровье

Никто в мире не хочет стареть, однако, старение – это естественный процесс, объяснение которому знают далеко не все.

 

В течении многих веков человечество безустанно борется со старением, находя ему всё новые и новые объяснения. Существует теория о том, что человечество стареет только потому, что каждый человек запрограммирован на угасание с самого рождения для того, чтобы регулировать плотность населения планеты и давать дорогу молодым и продвинутым поколениям.

Учёные же нашли этому процессу более разумное объяснение. Истинная причина кроется в клетках, из которых состоит человеческий организм. Каждая клетка размножается делением, то есть, из той клетки, которая уже «отработала» своё и стала старой, появляется новая и трудоспособная.

Если в результате каких-либо внешних воздействий клетка была повреждена, то она в дальнейшем передаст это же повреждение своему молодому сменщику. В результате, в течении всей жизни таких клеток становится всё больше, они накапливаются и с годами только усиливаются. Чем больше у человека «сломанных» клеток, тем быстрее он стареет и становится подвержен болезням.

Клетки погибают, борясь с бактериями и вирусами на протяжении всей человеческой жизни, что и приводит к дальнейшему старению.

Непоправимый вред «строительным материалам» организма наносят также и различные токсичные вещества, которые содержатся в некачественной пище и воде, спиртном и табаке. Стресс тоже отмечен учёными, как один из ударных факторов в пользу старения.

Медициной уже было разработано множество методов борьбы со старением, однако одним самым проверенным и менее затратным является ведение здорового образа жизни.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Дунаевич
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

Сон под пристальным вниманием: Учёные придумали радар, контролирующий здоровье пациента на дому

Специальное приспособление крепится над кроватью больного и отслеживает движение его...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Создан антибиотик для борьбы с раковыми клетками

 Ученым потребовалось почти 30 лет для синтезирования вещества, способного эффективно...

Не мыть перед готовкой: Микробы сырой курицы мгновенно распространяются по кухне из-за воды

 Птица может быть заражена сальмонеллой или кампилобактериозом. Бактерии передаются от...

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап

Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ