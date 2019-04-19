Ученые назвали основную причину раннего старения

Никто в мире не хочет стареть, однако, старение – это естественный процесс, объяснение которому знают далеко не все.

В течении многих веков человечество безустанно борется со старением, находя ему всё новые и новые объяснения. Существует теория о том, что человечество стареет только потому, что каждый человек запрограммирован на угасание с самого рождения для того, чтобы регулировать плотность населения планеты и давать дорогу молодым и продвинутым поколениям.

Учёные же нашли этому процессу более разумное объяснение. Истинная причина кроется в клетках, из которых состоит человеческий организм. Каждая клетка размножается делением, то есть, из той клетки, которая уже «отработала» своё и стала старой, появляется новая и трудоспособная.

Если в результате каких-либо внешних воздействий клетка была повреждена, то она в дальнейшем передаст это же повреждение своему молодому сменщику. В результате, в течении всей жизни таких клеток становится всё больше, они накапливаются и с годами только усиливаются. Чем больше у человека «сломанных» клеток, тем быстрее он стареет и становится подвержен болезням.

Клетки погибают, борясь с бактериями и вирусами на протяжении всей человеческой жизни, что и приводит к дальнейшему старению.

Непоправимый вред «строительным материалам» организма наносят также и различные токсичные вещества, которые содержатся в некачественной пище и воде, спиртном и табаке. Стресс тоже отмечен учёными, как один из ударных факторов в пользу старения.

Медициной уже было разработано множество методов борьбы со старением, однако одним самым проверенным и менее затратным является ведение здорового образа жизни.