Недостаточная физическая активность по смертности приравнивается к курению

Учёные медики всего мира уже много лет занимаются составлением рейтинга заболеваний, которые приводят к большой смертности.

В топ вошла недостаточная физическая активность населения. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), малоактивный образ жизни становится одной из тех причин, что ведёт к развитию диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Статистика гласит, что каждый четвёртый человек, проживающий на Земле недостаточно активен.

Также медики выяснили, что уровень смертности от пониженной физической активности приравнен к уровню смертности от курения.

При этом не стоит забывать о том, что неправильное питание, избыточное потребление трансжиров, насыщенных жиров, быстрых углеводов и соли, недостаток употребление овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса и рыбы. Люди с индексом массы тела (ИМТ)от 25 до 30 подвержены развитию сердечной недостаточности. ИМТ от 35 до 40 риск возрастает сразу вдвое, с ИМТ от 40 до 45 — в четыре раза. Вместе с этим увеличивается риск возникновения диабета второго типа и хаотичных задержек дыхания во сне. Вероятность ранней смерти среди людей с ожирением возрастает до 50%.

Поэтому проведение регулярных тренировок, утренних зарядок и любой физической нагрузки во много раз улучшает состояние общего мышечного корсета человека. Улучшается сердечная и дыхательная система, снижается риск развитии гипертонии, болезней сердца, диабета и инсульта, онкологии, а также депрессии. ВОЗ предлагает программу, идеей которой является повышение физической активности к 2025 года. на 10%. Эту программу поддержали в 56% государствах-членах ВОЗ.

Также большое внимание уделяется сбалансированному питанию среди населения. На полках супермаркетов чаще стали появляться «здоровые» и «правильные» перекусы, десерты с пониженным содержанием сахара и быстрых углеводов.