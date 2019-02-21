Грозит ожирением - медики рассказали о вреде холодной воды

Сегодня, 04:00 \\ Здоровье

Холодная вода не может сократить время переваривания пищи до 20 минут и привести к развитию ожирения, настаивают врачи.

Среди диетологов широко распространён миф о том, что употребление холодной воды во время приёма пищи способствует развитию ожирению. В своих убеждениях специалисты опираются на научную работу доктора медицинских наук Виталия Линденбратена, который установил, что переваривание холодной пищи в желудке сокращается с 4-5 часов до 20 минут. Далее, как следует из материалов его работы, плохо обработанная пища покидает желудок и начинает «гнить» в кишечнике, при этом человек продолжает ощущать чувство голода и съедает намного больше, чем необходимо.

Однако, российские медики настаивают, что подобное явление невозможно с научной точки зрения. Более того, холодная вода не ускоряет эвакуацию пищи в кишечник, а напротив замедляет процессы пищеварения, что, впрочем, также имеет негативные последствия для организма. Это связано с тем, что в полости желудка холодная вода способствует резкому сужению кровеносных сосудов и замедлению процесса переваривания пищи, что может грозить появлением ощущения тяжести в животе. В особенности, холодная вода оказывает негативное влияние на организм при употреблении жирной еды, так как жиры при контакте с ней затвердевают и становятся своеобразными «кирпичами» для желудка.

Кроме того, как отмечают медики, ледяная вода портит зубную эмаль, а также снижает иммунитет и вызывает сонливость и слабость, что напрямую связано с её стрессовым воздействием на организм.

Таким образом, холодную воду полезнее заменять тёплой. Пить её без каких-либо негативных последствий для организма можно и во время, и после еды, настаивают врачи.

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Автор - Анна Сар
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