ТОП-5 биодобавок для женщин: о значимых веществах для сохранения здоровья рассказали диетологи

Биодобавки помогают в борьбе с ожирением, симптомами депрессии и проблемами сердечно-сосудистой системы. Среди них: витамины В12 и С, льняное масло, рыбий жир и соевый протеин.

Женское здоровье является одной из самых главных и актуальных тем, поскольку часто могут наблюдаться какие-то нарушения. Диетологи рассказали о о значимых веществах для сохранения женского здоровья. Были названы ТОП-5 биодобавок для женщин, которые могут повлиять на многие процессы в организме: соевый протеин, льняное масло, рыбий жир, а также витамины В12 и С.

Наиболее полезными являются льняное масло и рыбий жир, поскольку содержат омега-3. Это вещество является необходимым компонентом здоровой, питательной диеты. Если говорить о рыбьем жире,то его можно потреблять либо в качестве активных биодобавок, либо просто рыбу. Среди наиболее полезных стоит отметить лососевых и осетровых, они содержат 1% жирных кислот.

Часто такие биодобавки применяются для борьбы с проблемами сердечно-сосудистой системы, также для снижения давления, профилактики против инфаркта и инсульта. Зачастую медики прописывают рыбий жир для борьбы с симптомами депрессии, психозом, гиперактивностью, ожирением.

Проблема же заключается в том, что уже у 12-летних девочек наблюдается нарушение гормонального фона. Диетолог Арсений Пятницкий говорит о том, что на это влияют вредные привычки, плохая наследственность, пассивный образ жизни и неправильное питание. Можно заметить тенденцию, когда женщины исключают из своего рациона жиры, не имея представления о том, чего лишают свой организм.