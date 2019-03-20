ТОП-5 биодобавок для женщин: о значимых веществах для сохранения здоровья рассказали диетологи

Сегодня, 15:35 \\ Здоровье

Биодобавки помогают в борьбе с ожирением, симптомами депрессии и проблемами сердечно-сосудистой системы. Среди них: витамины В12 и С, льняное масло, рыбий жир и соевый протеин.

Женское здоровье является одной из самых главных и актуальных тем, поскольку часто могут наблюдаться какие-то нарушения. Диетологи рассказали о о значимых веществах для сохранения женского здоровья. Были названы ТОП-5 биодобавок для женщин, которые могут повлиять на многие процессы в организме: соевый протеин, льняное масло, рыбий жир, а также витамины В12 и С.

Наиболее полезными являются льняное масло и рыбий жир, поскольку содержат омега-3. Это вещество является необходимым компонентом здоровой, питательной диеты. Если говорить о рыбьем жире,то его можно потреблять либо в качестве активных биодобавок, либо просто рыбу. Среди наиболее полезных стоит отметить лососевых и осетровых, они содержат 1% жирных кислот.

Часто такие биодобавки применяются для борьбы с проблемами сердечно-сосудистой системы, также для снижения давления, профилактики против инфаркта и инсульта. Зачастую медики прописывают рыбий жир для борьбы с симптомами депрессии, психозом, гиперактивностью, ожирением.

Проблема же заключается в том, что уже у 12-летних девочек наблюдается нарушение гормонального фона. Диетолог Арсений Пятницкий говорит о том, что на это влияют вредные привычки, плохая наследственность, пассивный образ жизни и неправильное питание. Можно заметить тенденцию, когда женщины исключают из своего рациона жиры, не имея представления о том, чего лишают свой организм.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Мелешенский
Главное за неделю

Таймер смерти запущен: В октябре 2019 из-за гигантского астероида человечество постигнет участь динозавров

К Земле мчится астероид 340 метров в поперечнике. Он отправит Землю на 66 млн лет назад,...

Отпуск для россиянок может обернуться увольнением

Западная фармацевтическая компания провела опрос и выяснила, что женщины в России готовы...

В эпоху динозавров морские существа плавали по океану на гигантских плотах

Подводные жители создавали из брёвен конструкции длиной 15 метров и бороздили на них...

Бомба замедленного действия? Нацистская Германия действительно была близка к ядерной программе

Крошечная структура, именуемая «куб смерти», сейчас на изучении экспертов, но где...

Эксперты признались, почему полезно пить сок чёрной редьки

Её применяют для борьбы с простудными заболеваниями и при лечении угревой сыпи.

Медики назвали ТОП продуктов, которые можно есть перед сном

 Многие люди не могут отказать себе в удовольствии перекуса перед сном. Но все знают, что...

Психологи рассказали о пользе безделья

 Психологи считают, что целенаправленное безделье может благотворно повлиять на состояние...

Московский школьник разработал новый гарпун для космических кораблей

 Ученик пятого класса школы «Глория» Даниел Бабаев поделился своими разработками в сфере...

Гипертоники забудут о своей болезни: Эксперты рассказали о пользе куриных лап

Кто бы мог подумать, но куриные лапы – это один из самых богатых источников кальция.

В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе

 Американскими учеными впервые была обнаружена сейсмическая активность на Марсе. По...

ДНК Средневековья: Ученые изучили останки крестоносцев

 На Святой Земле сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков.

Ученые рассказали, как будет выглядеть земля, когда растают все льды

 Американские ученые поделились информацией о новом виде мировой карты континентов после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ